CEO Medialaan stapt op

Aan de basis van het vertrek ligt een 'een verschil in visie' tussen de groep en de CEO over de aanpak in de toekomst. "Dat is niet erg, want we gaan uit elkaar met het grootste wederzijdse respect", zegt Bossaert in het perbericht.

Bossaert werkte 21 jaar bij het bedrijf, eerst als commercieel directeur (1997), daarna als algemeen directeur radio (2000) en sinds 2012 als CEO van Medialaan en Qmusic Nederland.

Sinds kort leidde hij ook het nieuwe eengemaakte mediabedrijf van de Persgroep Publishing en Medialaan dat in opbouw is. Erwin Deckers (Chief Content Officer) en Dirk Lodewyckx (Chief Marketing Officer) zullen het dagelijks beleid van Medialaan en de aansturing van het nieuwe eengemaakte mediabedrijf op zich nemen tot aan de benoeming van de nieuwe CEO.

Bij De Persgroep Publishing blijft het dagelijks beleid ad interim in handen van Rudy Bertels (COO van De Persgroep).