CEO Eurowings: 'Brussels Airlines wordt geen Belgische kopie van Ryanair'

Dat heeft de CEO van Eurowings, Thorsten Dirks, woensdag gezegd in een ontmoeting met personeel en vakbonden van Brussels Airlines.

Dirks bevestigde dat hij in Brussel een expertisecentrum voor langeafstandsvluchten wil oprichten. Hij zei, net als bestuursvoorzitter Etienne Davignon maandagavond, dat Brussels Airlines en Eurowings samen de Eurowings Group zullen vormen. 'Brussels Airlines is een sleutelelement voor ons succes als Eurowings Group en zal een doorslaggevende rol spelen in onze toekomst', zo stond nog in de presentatie.

Dirks wees er ook op dat de producten die Brussels Airlines en Eurowings aanbieden, nu al tamelijk gelijklopen, met 'producten van hoge kwaliteit voor elk budget'. Rond de middag zal de Eurowings-topman meer uitleg geven aan de verzamelde pers.

Er zijn wel veranderingen op til, zeker bij de ondersteunende diensten, maar daarover belooft de topman openheid en sociale dialoog om oplossingen te zoeken. Op 12 maart ziet hij de bonden opnieuw. De bonden zeggen enigszins gerustgesteld te zijn, maar zullen waakzaam blijven. Er zijn momenteel geen acties gepland.