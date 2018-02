CEO Eurowings: 'Brussels Airlines blijft Brussels Airlines'

Eurowings CEO Thorsten Dirks during today's press conference at Brussels Airlines. @eurowings @FlyingBrussels pic.twitter.com/9SdrpmyoES — Lufthansa News (@lufthansaNews) February 7, 2018

Er moeten bij Brussels Airlines op korte termijn geen grote veranderingen verwacht worden. "Brussels Airlines blijft de sterke home carrier op Brussels Airport, met zowel korte- als langeafstandsvluchten", zei Eurowings-topman Thorsten Dirks woensdag tijdens een persconferentie bij Brussels Airlines.

Woensdagmorgen had hij tijdens een toelichting aan het personeel al laten verstaan - via slides - dat Brussels Airlines geen Belgische kopie van lowcostmaatschappij Ryanair wordt.

Dirks kon woensdag moeilijk om het ontslag van de toplui van Brussels Airlines, CEO Bernard Gustin en CFO Jan De Raeymaeker, heen.

"Het oude management was veeleer voorstander van een standalonescenario, terwijl wij geloven dat Brussels Airlines er meer baat bij heeft deel uit te maken van een grotere groep", aldus Dirks.

Hij verwees daarbij naar de uitspraak van bestuursvoorzitter Etienne Davignon, die het maandagavond had over 'onverenigbaarheid van personen'.

Volgens de Eurowings-topman zijn er in ieder geval geen plannen om Brussels Airlines af te bouwen. Integendeel, de Belgische maatschappij blijft een belangrijk onderdeel van de Eurowings-groep.

Lange afstand

"We zijn op zoek naar groei, het is niet de bedoeling in te krimpen, ook niet in Brussel", verzekerde hij. Aangezien Eurowings geen ervaring heeft met de lange afstand, wordt Brussels Airlines bijgevolg verantwoordelijk voor alle langeafstandsvluchten van de Eurowings Group.

Dat betekent dat de vluchtplannen van de twintig Eurowings-langeafstandsvliegtuigen in Brussel (10), Düsseldorf (7) en München (3), in Brussel zullen worden beheerd. Ook gaat Brussels Airlines vanaf april met vier langeafstandsvliegtuigen vluchten uitvoeren voor Eurowings vanuit Düsseldorf. Het gaat om vliegtuigen in de kleuren van Eurowings, maar met personeel van Brussels Airines aan boord. Brussels Airlines wordt ook het competentiecentrum voor Afrika voor de hele Lufthansa-groep.

Thorsten Dirks gaf toe dat de grootste groei voor Eurowings momenteel in Düsseldorf zit, maar dat komt volgens hem omdat daar een opportuniteit was na het faillissement van Air Berlin. Op Brussels Airport zijn er momenteel tien langeafstandsvliegtuigen gestationeerd.

Personeel

Het vliegend personeel heeft dus niets te vrezen. "We zijn wanhopig op zoek naar piloten en cabinepersoneel", aldus Dirks. "De Eurowings-groep zoekt er 3.000, de hele Lufthansa-groep zelfs 8.000."

Welke de gevolgen zijn voor het ondersteunend personeel van Brussels Airlines en Eurowings is op dit moment evenwel niet duidelijk. Maar dat er wijzigingen op til zijn, lijdt geen twijfel, rekening houdend met een aantal departementen die dezelfde taken uitvoeren.

"Er zullen veranderingen komen bij bijvoorbeeld hr of administratie. Bepaalde mensen zullen misschien moeten delokaliseren. We kunnen geen garanties geven", luidde het. Details daarover moeten nog worden uitgewerkt. Tot een 'sociaal bloedbad' komt het in Brussel evenwel niet, werd woensdag nogmaals benadrukt.

Of de merknaam Brussels Airlines al dan niet blijft bestaan, is onduidelijk. De naam blijft het komende jaar zeker behouden, wat de nodige tijd biedt om te analyseren wat er later mee zal gebeuren.

Op 12 maart komt Dirks opnieuw naar Brussel. De Eurowings-topman zal er naar eigen zeggen een globaal strategisch plan voorstellen voor de Eurowings Group en de impact ervan op Brussels Airlines.

Maar ook dan moeten nog geen precieze details verwacht worden: "Vergeet niet dat de nieuwe CEO van Brussels Airlines, Christina Foerster, pas 1 april, haar nieuwe functie opneemt", aldus Dirks.