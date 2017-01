'Cathay Pacific is veiligste luchtvaartmaatschappij'

Helemaal bovenaan staat opnieuw Cathay Pacific, dat gevestigd is in Hongkong. Dat blijkt uit een ranking opgesteld door het Duitse onderzoeksbureau voor vliegtuigongevallen JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre).

Op de tweede plaats staat Air New Zealand; dan volgen Hainan Airlines (China) en Qatar Airways. Op vijf staat de eerste Europese maatschappij: het Nederlandse KLM.

De top 12 wordt vervolledigd door Eva Air (Taiwan), Emirates, Etihad Airways (beide uit Verenigde Arabische Emiraten), Qantas (Australië), Japan Airlines, All Nippon Airways (Japan) en Lufthansa (Duitsland). Brussels Airlines wordt niet vermeld in de top 60.

Volgens JACDEC kregen de zestig veiligste maatschappijen vorig jaar wel met ongevallen te maken waarbij vliegtuigen vernield werden, maar viel daarbij geen enkele dode te betreuren. De onderzoekers stellen de ranglijst op op basis van berekeningen die de prestaties van de voorbije 30 jaar in acht nemen.

2016 was veilig vliegjaar

Eerder had JACDEC al laten weten dat er vorig jaar wereldwijd 321 doden vielen bij vliegtuigongevallen (met toestellen met minstens 19 zitplaatsen). Het Nederlandse ASN sprak van 325 doden (vanaf 14 zitplaatsen). Daarmee was 2016 het op een na veiligste jaar voor vliegtuigreizen.

Van de 19 ongevallen vorig jaar vonden er 11 plaats met passagiersvliegtuigen. Wereldwijd zijn er in 2016 naar schatting ongeveer 35 miljoen passagiersvluchten uitgevoerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 3,2 miljoen vluchten leidt tot een ongeval met dodelijke afloop, stelt ASN.

Het zwaarste vliegtuigongeval van 2016 vond eind november plaats, toen een vliegtuig van de Boliviaanse maatschappij LaMia in de bergen in de buurt van de Colombiaanse stad Medellin neerstortte door brandstoftekort. Bij de crash kwamen 71 mensen om het leven, onder wie 19 leden van de Braziliaanse voetbalploeg AF Chapecoense.

In mei kwamen 66 mensen om toen een vliegtuig van EgyptAir neerstortte in zee, en in maart vielen 62 doden bij de crash van een toestel van luchtvaartmaatschappij flydubai dat zich opmaakte om te landen op de luchthaven van Rostov aan de Don, in Rusland. Op plaats vier in de lijst van zwaarste vliegtuigongevallen van 2016 komt de crash van een Pakistaans vliegtuig nabij de stad Havelian begin december (48 doden).

Volgens de gegevens van ASN, die teruggaan tot 1946, kwamen er alleen in 2013 minder mensen om het leven bij vliegtuigongevallen (toen waren het er 265), terwijl er alleen in 2015 minder vliegtuigen crashten (16). Dat jaar vielen er echter wel 560 doden.