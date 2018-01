Carrefour schrapt 2.400 banen in Frankrijk

De groep wil tegen 2020 voor 2 miljard euro aan kostenbesparingen doorvoeren. Dat moet onder meer komen van een vereenvoudigde organisatie en meer samenwerking met externe partners.

Specifiek over België wordt er niets gezegd, maar Carrefour spreekt bijvoorbeeld wel van 'een rationalisering van de hoofdzetels in alle landen'. In ons land is er donderdagnamiddag een bijzondere ondernemingsraad gepland.

Omzet

Carrefour maakte vorige week een beter dan verwachte jaaromzet bekend (88,2 miljard euro, +3 procent tegenover 2016), maar stelde tegelijkertijd de verwachtingen voor de courante operationele winst neerwaarts bij. Die zou op ongeveer 2 miljard euro moeten uitkomen, 15 procent lager dan in 2016.

De omzet van de Belgische winkels nam vorig jaar met slechts 0,3 procent toe op vergelijkbare basis, de zwakste prestatie van de Europese landen waar Carrefour aanwezig is.

België

In 2010 kondigde Carrefour al eens een grootschalige herstructurering aan in België. Daarbij verloren uiteindelijk meer dan 1.000 mensen hun baan. Elf winkels (waarvan acht hypermarkten) werden gesloten, een twintigtal andere vestigingen werd omgevormd van een winkel in eigen beheer naar een franchisewinkel.

Carrefour België stelt momenteel ongeveer 11.500 mensen tewerk (op de hoofdzetel in Evere, in de circa 85 winkels in eigen beheer en in ondersteunende diensten). Inclusief de honderden vestigingen uitgebaat door zelfstandigen, telt Carrefour ongeveer 800 winkels in België.