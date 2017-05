Buitenlandse investeringen: 'België mist de Europese boot'

Laten we beginnen met het goede nieuws. Uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijkse studie van adviesgroep EY over de aantrekkelijkheid van ons land als investeringslocatie, blijkt dat we in 2016 precies 200 buitenlandse investeringsprojecten hebben binnengehaald. Dat is 5 procent minder dan in het recordjaar 2015. Met die 200 projecten (105 in Vlaanderen, 48 in Wallonië en 47 in Brussel) staan we op de achtste plaats in de rangschikking van de aantrekkelijkste Europese landen. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk staan op het podium. Ook Spanje, Polen, Nederland en Rusland doen beter dan België.

