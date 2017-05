'Buitenlandse financiers strijken de winsten van onze kampioenen op'

Als één bedrijf geknipt is voor een beursnotering, dan wel de tapijtproducent Balta, want de beurs is de gezonde en noodzakelijke tapijtenhandel van het kapitalisme. Door dagelijks aandelen te versjacheren, wordt kapitaal versluisd van de zwakke naar de sterke bedrijven. Dat maakt economische groei mogelijk. Balta is daarom een welkome versterking voor de Brusselse beurs, die nog grotere introducties kan gebruiken om de aandelencultuur nieuw leven in te blazen. Hopelijk werkt Balta inspirerend voor andere Vlaamse of Belgische kampioenen om hun groei te financieren met wat meer risicokapitaal, en waarom niet wat meer van eigen bodem. Uw spaargeld slaapt niet, maar een snuifje extra risico opzoeken op de beurs kan geen kwaad, noch voor uw koopkracht, noch voor het groeipotentieel van de economie.

