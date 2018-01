Beide afspraken vinden omstreeks 16.30 uur plaats, zo meldt zijn kabinet.

De directie van Carrefour maakte vorige week op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Omdat de sociale zetel van Carrefour in het Brussels gewest ligt, met name in Evere, zit Gosuin politiek op de eerste rij in dit dossier.