Brussels Airlines wordt deel Eurowings

Lufthansa maakte woensdag bekend dat het Brussels Airlines (BA) volledig overneemt. Het betaalt 2,6 miljard euro voor de 55 procent van de aandelen van de moederholding SN Airholding, die het nog niet in bezit had. De integratie van de Belgische carrier moet in 2018 afgerond zijn.

Member of Eurowings

Brussels Airlines behoudt zijn naam, zoals de verkopers eisten, maar wordt wel ondergebracht in de lagekostendochter Eurowings. Brussels Airlines krijgt dan ook de toevoeging 'Member of the Eurowings Group'. De CEO van Lufthansa, Carsten Spohr, benadrukt dat Brussels Airlines zijn identiteit bewaart. "Er zal geen Brussels Airlines zijn zonder belgian touch", zei hij. Hij verwees ook naar de andere niet-Duitse filialen Austrian en Swiss, die eveneens hun identiteit behielden.

Bernard Gustin blijft aan als CEO van Brussels Airlines. Etienne Davignon, nu voorzitter, wordt co-voorzitter naast Carsten Spohr. Davignon benadrukte tijdens de persconferentie met de glimlach dat hij niet bezoldigd wordt, opdat niemand zou denken hij op zijn 84ste om financiële redenen vasthoudt aan zijn zitje.

Concurrentie counteren

Lufthansa had sinds 2008 al een belang van 45 procent in SN Airholding en een optie om de resterende aandelen over te nemen. Die optie wilden de Duitsers pas lichten nadat Brussels Airlines bewezen had dat het rendabel kan zijn. De eerste jaren draaide BA verlies, maar in 20015 schreef het weer zwarte cijfers. Lufthansa begon in september van dit jaar de onderhandelingen over de volledige overname.

Consolidatie is volgens Carsten Spohr de enige mogelijkheid om de sterk toegenomen concurrentie te counteren. Hij gelooft dat de groep Lufthansa, met Brussels Airlines, haar positie als marktleider op de Belgische markt nog kan verstevigen. "We geloven in de Belgische markt en in Brussels Airlines", zei Spohr tijdens de persconferentie. Hij loofde de maatschappij ook voor haar "concurrentiële kostenstructuur".

Naar Afrika

Lufthansa is van plan nieuwe lijnen te openen, met name naar Afrika, een van de sterktes van Brussels Airlines. Volgend jaar investeert de groep in de vervanging van haar langeafstandsvloot, bevestigde Spohr. Na de overname vliegt Brussels Airlines als lid van de Eurowings-groep op 23 langeafstandslijnen en 79 bestemmingen in Europa.

Robert van Apeldoorn