Brussels Airlines neemt Thomas Cook Airlines Belgium over

Beide bedrijven maakten de intentie hiervoor donderdagochtend bekend. 40 banen bij het grondpersoneel van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB) gaan verloren. Intussen werd de procedure voor collectief ontslag opgestart.

De 160 piloten en cabinemedewerkers, alle slots en twee vliegtuigen van Thomas Cook Airlines Belgium gaan over naar Brussels Airlines als de overeenkomst wordt bevestigd. De overige drie vliegtuigen van TCAB worden in dat geval opgenomen in de Thomas Cook Group.

Binnen het overnameproject zou Brussels Airlines het grootste deel van de Thomas Cook-klanten vervoeren en hen een ruimere keuze bieden aan bestemmingen, vluchten en vertrekdagen.

Beide ondernemingen hebben het plan om de komende drie jaar samen nieuwe langeafstandsvluchten aan te bieden naar vakantiebestemmingen in Noord-Amerika, de Caraïben, Afrika en Azië, luidt het in een persbericht.

Door de aangekondigde overeenkomst zou Thomas Cook België vanaf november 2017 niet langer gebruikmaken van TCAB-vluchten.

De directie van Thomas Cook Airlines Belgium benadrukt in het persbericht dat het erop rekent dat het sociaal overleg dat werd opgestart met de vakorganisaties en werknemersvertegenwoordiging in een constructieve sfeer tot een goed einde wordt gebracht.