Brussels Airlines mikt op 60.000 passagiers tussen Brussel en Mumbai per jaar

De eerste vlucht van Brussels Airlines richting India vond al bijna een maand geleden plaats (op 30 maart) en sindsdien wordt de verbinding vijf keer per week uitgevoerd. Voor de officiële inauguratie was het wachten op een economische missie, die maandag naar India vertrekt.

"Succesvolle vluchten"

De eerste weken van de nieuwe vlucht waren volgens Gustin alvast "succesvol". "We geloven echt in het potentieel van Mumbai", zei hij maandag. Met naar verwachting ongeveer 60.000 passagiers per jaar "is het de op twee na belangrijkste intercontinentale passagiersmarkt voor België. Bovendien vertegenwoordigt het ook een belangrijke cargomarkt", rond vooral diamant, farma- en chemieproducten.

Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport, zei blij te zijn de route te kunnen heropenen. Tot maart 2016 voerde de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways de verbinding uit, maar zij verhuisde haar activiteiten naar de Nederlandse luchthaven Schiphol. "De impact van een rechtstreekse verbinding is zeer groot, dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij de lancering van de Tokio-vlucht door maatschappij ANA", aldus Feist. Hij wees er bovendien op dat België en India net dit jaar 70 jaar van diplomatieke relaties vieren.

Ook staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), die de economische missie naar India leidt, benadrukte het belang van de verbinding. "Ze is belangrijk voor het imago van België na de aanslagen, voor Brussels Airport - met 200 nieuwe directe banen -, en voor de ontwikkeling van de bilaterale handel", klonk het.

In het spoor van De Crem vertrekt maandag om 10.45 uur een twintigtal zakenmensen met vlucht SN601 naar Mumbai voor een driedaagse economische missie.