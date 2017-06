Brussel wordt hooguit een financieel niche-centrum

Ons land doet grote inspanningen om Brussel naar voren te schuiven als interessante vestigingsplaats voor financiële instellingen. "We mogen de kans niet laten liggen om hoogwaardige jobs aan te trekken", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Door de brexit verhuizen een groot aantal financiële instellingen, die tot hiertoe vanuit Londen opereerden, een deel van hun activiteiten naar een lidstaat van de Europese Unie. Dat is nodig om het zogenaamde 'Europees financieel paspoort' te behouden, waarmee ze zaken kunnen doen in alle landen van de Europese Unie.

