Britse regering verkoopt belang in Royal Bank of Scotland

De Britse regering behoudt nu nog een belang van 62,4 procent in RBS. Ze moest de bank tijdens de financiële crisis in 2008 van het faillissement redden door haar te nationaliseren. Ze pompte toen in totaal 45,5 miljard pond in de bank.

De aandelenverkoop gebeurde wel met verlies. In 2008 telde de regering iets meer dan 5 pond neer per aandeel RBS. De verkoop gebeurde tegen 2,71 pond per aandeel. Voor de belastingbetaler betekent dat een verlies van 2,1 miljard pond. Desondanks noemt de Britse minister van Financiën Philip Hammond de aandelenverkoop 'een belangrijke stap in de richting van de volledige privatisering van RBS'.