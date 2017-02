Britse kater voor Ageas

Ageas had vorige week al een waarschuwing uitgestuurd voor de negatieve impact van uitzonderlijke elementen in vooral het Verenigd Koninkrijk en Azië op de cijfers van het vierde kwartaal. De grootste impact is er in het Verenigd Koninkrijk (107 miljoen euro), ten gevolge van onder meer herstructureringskosten en provisies. In Azië werden waardeverminderingen van 30 miljoen euro geboekt op aandelen.

Dat blijkt ook uit de jaarresultaten. In de laatste drie maanden van het jaar hield Ageas maar 9,3 miljoen euro over, tegen 171,3 miljoen euro een jaar eerder. In het Verenigd Koninkrijk moest Ageas in het vierde kwartaal zelfs een verlies slikken van 109,5 miljoen euro. Over het hele jaar daalde de winst van Ageas van 770 miljoen euro naar 127 miljoen euro.

Operationeel behaalden alle segmenten - met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk - wel zeer goede resultaten, benadrukt ceo Bart De Smet.