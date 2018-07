Britse bedrijven willen dringend duidelijkheid over brexit: 'Ons geduld is op'

De belangenorganisatie BCC publiceerde een lijst van 23 'reële' vragen waarop volgens haar heel dringend een antwoord moet komen als het Verenigd Koninkrijk in maart 2019 uit de Europese Unie stapt. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwesties rond btw, invoertarieven, douanemaatregelen en allerhande regelgeving.

"Welke goederen zullen aan nieuwe procedures onderworpen worden en vertraging ondervinden aan de grens? Welke Britse controles zullen door de EU erkend worden? Zullen Britse bedrijven hun personeel naar de EU kunnen transfereren zoals vandaag of niet?", zo luiden enekele concrete vragen.

Volgens de BCC is er hierover nog altijd even weinig duidelijkheid als de dag na het referendum, in juni 2016. De afgelopen dagen luiden enkele grote spelers, zoals Airbus en BMW, al de alarmbel. Ze waarschuwden dat ze hun investeringen in Groot-Brittannië aan het herbekijken zijn en mogelijk zelfs zullen verhuizen bij het ontbreken van een brexit-akkoord.

"De afgelopen twee jaar hebben de bedrijven heel wat geduld getoond", zegt Adam Marshall van de Britse kamers van koophandel. "Maar nu is de tijd bijna op en komen de bedrijven op een breekpunt. Het wordt tijd dat politici het gekibbel stoppen en voorrang geven aan de nationale belangen."

Coverage of our call for answers to practical #Brexit questions on ⁦@business⁩ https://t.co/xrLhB6RVho — Adam Marshall (@BCCAdam) July 3, 2018

Britse regeringskringen beklemtonen wel degelijk rekening te houden met de zorgen van de bedrijfswereld. "Er wordt met de EU onderhandeld over een implementatieperiode tot december 2020, waardoor bedrijven dus met vertrouwen hun activiteit kunnen voorzetten, tegen. dezelfde voorwaarden als vandaag", stelt een bron tegenover de Britse openbare zender BBC.

Vorige maand verlaagde de BCC haar groeiprognoses voor de Britse economie voor 2018 van 1,4 naar 1,3 procent, met de waarschuwing dat de economie van het Verenigd Koninkrijk voor het zwakste jaar sinds de financiële crisis staat. Volgens de BCC speelt niet enkel de onzekerheid rond de brexit de Britse economie parten, maar ook rentestijgingen, handelsconflicten en stijgende olieprijzen.