Britse bank RBS gaat boete van bijna vijf miljard euro betalen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie voerde al jaren onderzoek naar RBS en zijn aandeel in de hypotheekcrisis die ruim tien jaar geleden tot een wereldwijde financiële crisis zou leiden.

Topman Ross McEwan van RBS spreekt in een persbericht van 'een mijlpaal'. Het Amerikaanse onderzoek naar de verkoop van rommelkredieten in de periode van 2005 tot 2007 hing immers als een donkere wolk boven de bank. Nu de omvang van de boete duidelijk is, moet het voor de Britse regering makkelijker worden om haar aandeel van 71 procent in de bank te verkopen aan private beleggers.