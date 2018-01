Brito in Davos: 'België is sleutelland voor AB InBev'

Brito gaf in een gesprek met het persagentschap Belga commentaar op de maatregelen die de federale regering heeft genomen, zoals de verlaging van de vennootschapsbelasting.

"Alles wat de regering doet om de consument vertrouwen te geven, is goed voor ons", aldus de topman van de Belgisch-Braziliaanse bierreus. "Wij leven van de consument. Kopen ze meer, dan is dat goed voor ons. Gaat het slechter en kopen ze minder, dan is dat in ons nadeel", zei Brito. "Dus alles wat de Belgische regering doet in het voordeel van de consument, dat steunen wij", voegde hij eraan toe.

De CEO van AB InBev had het ook over de loonkosten in ons land en de maatregelen die de federale regering heeft genomen om die kosten in bedwang te houden.

"Het is goed dat die loonkost daalt. Is die te hoog, dan riskeer je dat bedrijven naar het buitenland trekken, naar Nederland bijvoorbeeld." Maar voor AB InBev lig de situatie iets anders, aldus Brito.

"Wij zien het anders. België is erg belangrijk voor ons. Het is de bakermat van sommige van onze grootste merken, zoals Stella of Leffe", verduidelijkte de topman van AB InBev.