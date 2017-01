Brexit is spelbreker voor Belgische textielsector

Hoewel de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie nog niet opgestart zijn, voelt de Belgische textielindustrie de gevolgen van een Europese eenheidsmarkt zonder de Britten al in de orderportefeuille. Op basis van de eerste negen maanden van 2016 stabiliseert de omzetgroei van de Belgische textielindustrie op het niveau van 2015, wat net als 2014 een goed jaar was. Als we kijken naar de cijfers op kwartaalbasis, dan zien we dat de textielomzet in het derde kwartaal van 2016 met 4 procent gedaald is, na een stijging met 4 procent in het tweede kwartaal en een status-quo in het begin van het jaar. Voor de eerste drie kwartalen betekent dat een minimale stijging van 0,1 procent.

