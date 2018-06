Bpost zet volop in op pakjesbedeling, aandeelhouders niet overtuigd door toekomstvisie

Binnen vijf jaar zal de traditionele briefwisseling nog maar een kwart van de omzet uitmaken, zo verwacht het bedrijf. Pakjes en de logistiek errond zullen goed zijn voor 60 procent.

Dat heeft bpost vanochtend bekendgemaakt naar aanleiding van een investeerdersdag in Brussel. Ondanks de moeilijke overname van Radial in de Verenigde Staten, verwacht bpost ook meer internationalisering. Tegen 2022 zal vermoedelijk 45 procent van de omzet uit het buitenland komen, tegen een kwart nu. Wat de briefwisseling betreft, herhaalt bpost dat het een duurdere postzegel wil invoeren voor een snellere bezorging.

Wantrouwen

Het aandeel van postbedrijf bpost is vandaag diep in het rood aan de beursdag gestart in Brussel. Het verlies liep in de openingsminuten op tot meer dan 5 procent, rond 9.15 uur noteerde het aandeel ruim 4 procent in de min. Daarmee stond het helemaal onderaan in de tabellen van de Brusselse sterindex Bel20.

Bpost maakte vandaag zijn visie op de periode 2018-2022 bekend. Extra winst valt er de komende jaren niet te verwachten. Het postaandeel kreeg de voorbije weken al rake klappen. Midden maart noteerde het nog rond 28 euro, vandaag zakte het onder 15 euro.