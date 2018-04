Bpost schrapt honderden banen

Na het sociaal overleg van donderdag raakte bekend dat bpost van plan is de schoonmaak- en cateringdiensten uit te besteden. Daardoor sneuvelen er volgens de bonden tegen eind 2020 mogelijk ruim 300 banen. Voorts wordt er ook in het contact center gesnoeid, en wordt het zogenaamde job mobility center hervormd.

Sociaal plan

De woordvoerster van bpost, Barbara Van Speybroeck, bevestigt de plannen, maar beklemtoont tegelijk dat vandaag enkel de aankondiging gebeurde: "We gaan nu verder om de tafel zitten met de vakbonden om te praten over een sociaal plan."

Volgens Van Speybroeck volgt een herstructurering doordat bpost een bedrijf in transformatie is, 'met een forse daling van brievenpost en snelle groei van het aantal pakjes'. "Als we de tewerkstelling in de toekomst willen garanderen, moeten we nu handelen", luidt het.

De 'cleaning en catering' bij bpost gebeurde al enkele jaren volgens een gemengd model, waarbij dus ook externen werden ingeschakeld. "Dat was niet langer houdbaar", aldus de woordvoerster. "Door de dienst uit te besteden, volgt bpost de evolutie in de markt", zegt ze.

Om de impactop het personeel zoveel mogelijk te beperken, zal bpost in de openbare aanbesteding uitdrukkelijk de vraag tot maximale tewerkstelling formuleren, klinkt het.

Meer pakjes, minder telefonische oproepen

De herstructurering in het contact center houdt verband met de verwachte toenemende groei van de pakjesmarkt. Die markt groeide vorig jaar fors met 28 procent.

"Klanten willen hun pakje zo snel mogelijk ontvangen en stellen hier veel vragen over. We moeten onze processen hieraan aanpassen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een app met realtime informatie. Als we dat niet doen, zal ons contact center overbevraagd worden", aldus de woordvoerster. Maar meer automatisering brengt volgens de directie van bpost minder telefonische oproepen voor de werknemers mee. Daardoor verdwijnen er tegen eind 2020 mogelijk 90 tot 130 banen bij het contact center.

Job mobility center hervormen

Tot slot wil bpost ook het job mobility center hervormen. Daar komt personeel terecht van wie de functie is verdwenen. De betrokken werknemers worden er via loopbaanbegeleiding naar een andere job begeleid. Nu kan het betrokken personeel onbeperkt in dat traject blijven, maar de directie wil de termijn begrenzen. Hoe lang, zal deel uitmaken van de onderhandelingen, aldus Van Speybroeck. "We moeten durven toe te geven dat het op een bepaald moment geen zin meer heeft om mensen daar hardnekkig te houden", verduidelijkt de woordvoerster.

Volgens de vakbonden dreigen daardoor 30 werknemers getroffen te worden. Volgende week donderdag zitten vakbonden en directie een eerste keer samen. De bonden hopen het aantal ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Acties mogelijk

Eerder was door de christelijke vakbond al een stakingsaanzegging ingediend voor morgen/vrijdag 27 april . Die zou vooral voelbaar zijn in Wallonië en Brussel. Spontane acties, bijvoorbeeld bij cleaning en catering of in het contact center, worden niet uitgesloten