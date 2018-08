Bpost en VDAB willen langdurig zieken opleiden tot vrachtwagenchauffeur

Bpost gaat de volgende jaren op zoek naar 70 vrachtwagenchauffeurs in België. Vrachtwagenchauffeur wordt niet enkel bij de VDAB , maar ook binnen bpost beschouwd als een knelpuntberoep. Daarom werkt bpost samen met de VDAB om de vacatures in te vullen.

In Gent wil bpost dit jaar 20 mensen met mentale of fysieke problemen een job als vrachtwagenchauffeur aanbieden. Het gaat om mensen met gezondheidsproblemen die hun huidige job - al dan niet bij bpost - niet langer kunnen uitvoeren.

"Met dit project kunnen we een van onze grootste knelpuntberoepen alsnog invullen", zegt Mark Michiels van bpost. "We voorzien psychologische en geneeskundige begeleiding. Als ze geslaagd zijn, kunnen ze bij ons aan de slag", luidt het.

In de periode van augustus 2017 tot juli 2018 ontving de VDAB 1400 vacatures voor vrachtwagenchauffeur in de distributiesector. Eind juli 2018 stonden daarvan 286 vacatures open.

De VDAB wil arbeidsongeschikten nieuwe perspectieven bieden, maar ook proactief ingrijpen bij mensen die in hun huidige job te kampen krijgen met gezondheidsproblemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die na een burn-out veeleer fysiek werk willen gaan doen of werkzoekenden die na een fysiek letsel naar de dienstensector willen evolueren.

'Langdurig zieken inschakelen op arbeidsmarkt'

"Het is niet goed dat mensen langdurig ziek zijn. Zo raken ze geïsoleerd", zegt gedelegeerd bestuurder Fons Leroy van de VDAB. "We moeten deze mensen zo snel mogelijk terug inschakelen op de arbeidsmarkt. Soms gaat dat niet in de vroegere job. Die mensen willen we, liefst in samenwerking met bedrijven, andere perspectieven bieden."

Dankzij de bemiddeling van de VDAB - die daarvoor 1,5 miljoen euro van het RIZIV ter beschikking heeft - worden ze geactiveerd of vermijdt het agentschap dat ze in de werkloosheid belanden.

Bedrijven kunnen voor een opleidingsproject tot 150.000 euro steun krijgen. Hoewel daarvoor overheidssteun wordt vrijgemaakt, is de balans bij een aanwerving positief 'omdat deze mensen op die manier niet langer van een uitkering afhankelijk zijn', zegt VDAB-topman Leroy. "Integendeel, ze genereren nieuwe opbrengsten doordat ze terug aan het werk gaan." Er is dit jaar financiële steun voor minstens 10 projecten voorzien.