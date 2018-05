Bpost bundelt krachten met DHL

Concreet zullen 'Dé Benelux bezorgers' bedrijven de mogelijkheid geven om hun pakjes zonder veel gedoe over de grens te leveren. Als de klant zijn waren retour stuurt, moet dat net zo eenvoudig worden als bij binnenlandse bestellingen.

"Voor de retailer is dit een administratieve en operationele vereenvoudiging. Er zal één factuur zijn en één track-en-trace", zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck.

Samen beschikken beide bedrijven over meer dan 4.400 servicepunten: ruim 1.900 in Nederland en 2.500 in België.

Nederlandse webshops die willen leveren in België, zullen hun pakjes kunnen afgeven bij DHL en vervolgens zal bpost ze in België afleveren.

Voor Belgische shops geldt het omgekeerde. Belgische klanten die 's avonds bestellen bij een Nederlands bedrijf, zullen hun bestelling de volgende dag via bpost kunnen krijgen.

De samenwerking tussen bpost en DHL is wel niet-exclusief, benadrukt Van Speybroeck. "De klant kan nog altijd kiezen. Als hij niet met DHL of bpost wil werken op de respectievelijke markten, is dat geen probleem", zegt ze. "We gaan niet de markt of de klanten onder elkaar verdelen. Het is de bedoeling het onlineshoppen te vergemakkelijken en te versnellen."

Volgens Wouter van Benten, CEO van DHL Parcel Benelux, komt door de samenwerking tussen bpost en DHL 'een enorm potentieel aan Belgische webshoppers beschikbaar voor Nederlandse webwinkels', en 'wordt cross-border bestellen, ontvangen en retourneren makkelijker'.