Bpost-aandeel krijgt klappen na teleurstellend kwartaalrapport

Het bpost-aandeel op Euronext Brussel duikelt donderdagmorgen 12 procent lager tot 15,9 euro. Beleggers reageren teleurgesteld op het kwartaalrapport dat het Belgische postbedrijf woensdag nabeurs bekendmaakte.

Bpost heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de vooruitzichten voor de rest van 2018 liggen aan de onderkant van de vork.

Topman Koen Van Gerven wijst erop dat het bedrijf bezig is aan een herstructurering 'teneinde de focus te leggen op de drie belangrijkste uitdagingen voor de toekomst: daling van de volumes in brievenpost, groei van de pakjes en Radial', klinkt het in een persbericht.

In de eerste drie maanden van dit jaar versnelde de daling van de brievenpost nog, terwijl ook de advertentiepost zwak scoorde. De volumes daalden met 6,6 procent, tegenover 5,8 procent vorig jaar.

De binnenlandse pakjesmarkt blijft het daarentegen uitstekend doen: +28,3 procent in het eerste kwartaal. De bedrijfsopbrengsten voor bpost stegen met bijna 200 miljoen euro, maar de kosten namen nog meer toe (+212,5 miljoen). Daar wijst bpost naar personeelskosten en kosten van uitzendarbeid als gevolg van hogere pakjesvolumes, loonstijgingen en hoger absenteïsme, net als hogere transportkosten, huur en projectgerelateerde kosten.

De brutowinst (ebitda) daalde met 36,8 miljoen euro, tot 140,2 miljoen euro. Netto bleef er 72,3 miljoen euro over, of 22,1 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Voor het volledige jaar 2018 verwacht bpost een ebitda 'aan de onderkant van de vork tussen 560 en 600 miljoen euro'. Desondanks wil bpost zijn dividend onveranderd houden, op minstens 1,31 euro per aandeel.

De raad van bestuur van bpost heeft ook beslist om de structuur van het directiecomité aan te passen. Er zijn nu drie bedrijfseenheden: 'mail & retail', 'parcels & logistics Europe and Asia' en 'parcels & logistics North America'. De directeurs van die twee laatste, Luc Cloet en Pierre Winand, zullen lid worden van het group executive committee.