Bpost-aandeel krijgt grootste klap ooit

Sinds bpost op 20 juni 2013 naar de beurs kwam, kreeg het aandeel nog maar zelden echte klappen.

Met vandaag erbij zijn de dagen dat de koers met meer dan 5 procent onderuit ging op minder dan één hand te tellen.

Bpost kampt met enkele factoren die tegen het aandeel spelen. Het aandeel was 'priced for perfection', of 'prijzig' zoals dat heet.

Het ging de voorbije jaren heel hard voor bpost op de beurs. Omdat het een dividendaandeel is, was het ook in trek in een lagerente-omgeving als alternatief voor obligaties.

Nu de trend gekeerd is, en de rente hoger klimt, beginnen dividendaandelen die aantrekkingskracht wat te verliezen.

Het volume van de brievenpost daalde het voorbije jaar sneller dan verwacht, en bpost verwacht in 2018 een even grote daling. De pakjes zijn belangrijker geworden dan de brieven.

En dan is er nog Radial, het overgenomen Amerikaanse bedrijf dat actief is in de e-commerce, dat zijn belofte nog niet kan waarmaken.

Vijf grootste koersdalingen van bpost 14 maart 2018 - 21,0 % 7 augustus 2015 - 8,8 % 10 november 2016 - 8,1 % 11 december 2013 - 5,3 % 30 maart 2017 - 4,5 %

In een reactie op de koersval van woensdag blijft de CEO evenwel positief. 'Voor mij blijft het glas meer dan halfvol', aldus Van Gerven in een interview met onze collega's van Kanaal Z.

CEO Van Gerven: 'Het glas blijft meer dan halfvol'