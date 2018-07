BP doet mega-overname in Amerikaanse schalie-oliesector

De Britten krijgen met de overname toegang tot gebieden in Texas en Louisiana. Schalie-olie wordt gewonnen door water, chemicaliën en zand onder hoge druk in gesteente te spuiten. Het gaat om een nieuwe techniek, die relatief duur is maar die wel alsmaar belangrijker wordt.

BP betaalt 10,5 miljard dollar (9 miljard euro) voor de activa, meteen de grootste overname voor het bedrijf sinds 1999. De verkoper is het Australische mijnbouwconcern BHP Billiton. Dat kondigde een jaar geleden aan dat het niet langer geïnteresseerd is in schalie-olie. BHP betaalde destijds wel nog zo'n 20 miljard dollar voor de nu verkochte activiteiten.

