Bonden en directie De Lijn raken het eens over loonsverhoging

Het overleg tussen vakbonden en directie van De Lijn heeft na de staking - die in heel Vlaanderen liep van vrijdagmorgen 30 juni tot en met maandagavond 3 juli - uiteindelijk wel iets opgeleverd. Er komt een loonsverhoging voor het personeel, meldt ACV- vakbondsman Jan Coolbrandt.

Concreet komt er een loonsverhoging in twee etappes. In januari en november stijgt het loon met telkens 0,5 procent, samen goed voor 1 procent. In 2017 is er geen opslag gepland.

De sociale onvrede die tot een vierdaagse staking heeft geleid, had te maken met de lopende CAO-gesprekken.

De bonden vroegen de maximale opslag van 1,1 procent die de sociale partners op nationaal intersectoraal niveau onderhandeld hebben. De directie was bereid 1 procent te geven, waarvan de helft via een bonus. De bonus komt er niet.

"Het zwakke punt is dat we in 2017 geen koopkrachtverhoging gekregen hebben", zegt vakbondsman Coolbrandt in een reactie aan het persagentschap Belga. De ACV'er is wel verheugd dat de 1 procent integraal over de lonen en wedden gaat. "De bonus en de koppeling van die bonus aan een akkoord over meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatie zijn uit de tekst verdwenen, klinkt het. "Er is geen sprake meer van een bonus of een koppeling aan voorwaarden."

Behalve het CAO-akkoord valt er nog een tweede tekst te lezen over de nieuwe werkorganisatie die de directie van De Lijn wil.

Eind september volgen de eerste gesprekken daarover, eind maart volgend jaar moeten er afspraken gemaakt worden. Coolbrandt houdt daarbij wel een slag om de arm. "Als het de bedoeling is de chauffeurs langer en harder te laten werken, dan geef ik het niet veel kans. Maar indien er een verbetering van de rust- en rijtijden komt, dan zijn we voor", luidt het.