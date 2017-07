'Boerenbond blijft zwemmen in het geld'

Agri Investment Fund (AIF), een filiaal van de Boerenbond-holding MRBB, stuurt 23 miljoen euro overtollige cash terug naar de moederholding via een kapitaalvermindering. Nochtans moet AIF net projecten financieren die de concurrentiepositie van de Vlaamse landbouw versterken. Het is de eerste keer in zijn tienjarig bestaan dat AIF geld teruggeeft aan zijn aandeelhouder. De Boerenbond-holding blijft ondertussen zwemmen in het geld, terwijl de individuele boeren jammeren en klagen. Vorig jaar steeg de nettowinst met de helft, naar 60 miljoen euro.

