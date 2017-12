'Boeing wil Braziliaanse Embraer overnemen'

Naar verluidt wil Boeing een forse premie betalen op de marktwaarde van 3,7 miljard dollar van Embraer.

Nadat het nieuws over de mogelijke interesse van Boeing in Embraer bekend werd, schoot de koers van de in New York genoteerde aandelen van het Braziliaanse bedrijf sterk omhoog, met wel 30 procent. De marktwaarde van Embraer steeg tot 4,7 miljard dollar.

Er wordt nog gewacht op een reactie van de Braziliaanse overheid. Die heeft een veto bij een eventuele overname van Embraer. Het in 1969 opgerichte bedrijf maakt vliegtuigen voor middellange afstanden.