BNP Paribas presteert goed in België

De winst voor belastingen bedroeg in het tweede kwartaal 345 miljoen euro, of een stijging met zes procent. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de Franse grootbank.

BNP Paribas - in ons land met retailbankieren actief via BNP Paribas Fortis - zag de kredieten in België in het tweede kwartaal stijgen met 4,5 procent. De deposito's stegen met 4,6 procent.

Het groepsresultaat van de Franse bank had dan weer te lijden onder de lage rente en de zwakke beleggingsresultaten.

De nettowinst kwam voor april tot juni uit op 2,4 miljard euro, nagenoeg evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dat was beter dan analisten hadden verwacht.

Het nettobankproduct (vergelijkbaar met de omzet) steeg in het tweede kwartaal met 2,5 procent tot 11,2 miljard euro.