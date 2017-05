BlaBlaCar België biedt meer dan één miljoen carpoolplaatsen aan in eerste jaar

BlaBlaCar is naar eigen zeggen de wereldleider in carpoolen voor lange afstanden. Het internationale carpoolplatform telt 40 miljoen gebruikers in 22 landen. De app, die al meer dan 21 miljoen keer gedownload werd, brengt bestuurders met vrije zitplaatsen in contact met passagiers die hetzelfde traject willen afleggen. Zo kunnen ze de reiskosten delen.

...