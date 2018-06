Biotechinvesteerder Rudi Mariën: 'Verankering is totaal overroepen'

Geen prominent biotechverhaal in Vlaanderen, of Rudi Mariën is er op een of andere manier bij betrokken. Op zijn 73ste is hij nog altijd Vlaanderens grootste individuele investeerder in biotechbedrijven en -vastgoed en is hij allerminst zinnens om op de rem te staan.