Bijna twee jaar na aangekondigde herstructurering al 1.900 voltijdse banen geschrapt bij ING Belux

De grootbank kondigde in oktober 2016 aan dat er zo'n 3.300 voltijdse banen zouden moeten verdwijnen tegen 2020-2021. Daarvan zijn er intussen al zowat 1.900 geschrapt, blijkt donderdag in de marge van de resultatenvoorstelling. ING Belux telt nu nog 7.796 voltijdse banen. Twee jaar geleden waren er dat nog 9.700. Het is de bedoeling tegen het einde van de herstructurering uit te komen op 6.400.

Een groot deel van de operatie wordt gerealiseerd via een veelbesproken vertrekplan voor 55-plussers. Daar hebben sinds oktober 2016 al 430 personeelsleden gebruik van gemaakt, terwijl nog eens 509 de regeling hebben aangevraagd maar de bank nog niet hebben verlaten.

Anderen kozen voor vrijwillig vertrek (430), de opstart van een eigen zaak (54) of natuurlijke afvloeiing. Het aantal gedwongen ontslagen bij ING bleef tot nu toe beperkt tot 213. Tegelijk werft de grootbank een pak nieuwe mensen aan (797) en kregen maar liefst 2.800 mensen een andere jobinhoud.

Ook in het kantorennetwerk werd fors gesnoeid: van meer dan 1.100 (inclusief Record Bank) kantoren naar de huidige 665. Zowat één derde van de klanten van ING gebruikt de mobiele app, maar als het van topman Erik Van Den Eynden afhangt, mag het gerust wat sneller gaan. "In de noordelijke landen is dat 60 of 70 procent", klonk het op de persconferentie.

De volgende stap van de transformatie is de integratie van de IT-platformen in België en Nederland. Dat zou tegen 2020 moeten afgerond zijn en een fikse besparing opleveren, bijvoorbeeld als het gaat om cybersecurity.