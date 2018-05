Bijna 200 jobs bedreigd bij Brussels Airlines

De integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lagekostendivisie van moedergroep Lufthansa, zet in Brussel zowat 190 banen op de tocht. Dat staat zaterdag in De Tijd en L'Echo. Vooral bij het administratief personeel en de ondersteunende diensten zijn banen bedreigd. Bij Brussels Airlines werken in totaal 3.500 mensen.