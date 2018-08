Bieke Claes (BelCham): 'We hebben een Rode Duivels-elftal van jonge ondernemers nodig'

Volgend jaar viert BelCham zijn honderdjarige bestaan. Dat die verjaardag met luister zal worden gevierd, heeft de organisatie in flinke mate te danken aan Bieke Claes (36). De advocate zette de turbo op de verjonging en de groei van de non-profitorganisatie, die in een niet zo ver verleden ten dode leek opgeschreven, maar door haar voorganger, KBC-bankier Olivier Smekens, opnieuw op de rails was gezet.

...