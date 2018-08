'Beurswaakhond stuurt dagvaarding naar Tesla over tweet Musk'

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een dagvaarding gestuurd naar Tesla over de tweet van topman Elon Musk waarin die zei dat hij het bedrijf van de beurs wil halen en dat de financiering rond was. Dat meldde nieuwszender Fox op basis van ingewijden.