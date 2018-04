Beste kwartaal ooit voor Antwerpse haven

De containertrafiek in de Antwerpse haven steeg met 9,5 procent tot 32,6 miljoen ton of 2,7 miljoen (+ 10,7 procent) standaardtwintigvoetscontainers (teu). De maand maart zette met een overslag van 980.000 teu bovendien een nieuw record neer, meldt het Havenbedrijf. Volgens haventopman Jacques Vandermeiren komt de stijging sneller dan verwacht.

"Momenteel is er een aanname van een groei van 3,5 procent per jaar. De huidige groeicijfers van 9,5 procent maken duidelijk dat een capaciteitsuitbreiding voor containers zich nog sneller opdringt dan voorzien", klinkt het, verwijzend naar het lopende project over havenuitbreiding, al dan niet met een Saeftinghedok.

De tweede belangrijkste categorie goederen in Antwerpen, het vloeibaar massagoed, steeg met 4,6 procent to 18,6 miljoen ton, met vooral een stijging van de chemicaliën (+ 6,8 procent).

Het droog massagoed klokte af op 3,4 miljoen ton en kan een groei voorleggen van 7,4 procent. "Dit is vooral te danken aan de grotere aanvoer van kolen, meststoffen, zand en grind en de gestegen afvoer van schroot", klinkt het.

Binnen de breakbulktrafieken was het roroverkeer goed voor een plus van 6,0 procent naar 1,3 miljoen ton. Het conventioneel stukgoed kende een daling met 3,1 procent naar 2,5 miljoen ton, vooral door non-ferrometalen, hout, papier, cellullose en fruit, al komt dat deels door 'containerisatie'.

De staalbehandeling kende met 1,5 procent in de eerste drie maanden een lichte stijging in vergelijking met de sterke jaarstart in 2017. Dat kwam vooral door een sterk gedaalde aanvoer (-9,9 procent). De afvoer groeide enorm, met wel 19,7 procent.

Vooral de export naar de Verenigde Staten viel op, met maart als uitschieter. "Hier speelt duidelijk het anticiperend effect op de Amerikaanse dreiging met importheffingen op verschillende producten, waaronder staal", aldus het Havenbedrijf.