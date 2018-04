Beperkingen voor luchtverkeer door storing bij Eurocontrol

Een woordvoerder van de Belgische luchtverkeersleider Belgocontrol bevestigt dat er beperkingen werden opgelegd. "Er mag een maximaal aantal vliegtuigen opstijgen per uur", zegt hij.

De maatregel geldt voor de luchthaven van Zaventem, maar ook voor de regionale luchthavens in ons land. In Zaventem geldt een limiet van 10 opstijgende vluchten per uur, meldt de luchthaven. "We zijn nu de impact voor de komende uren aan het bekijken."

De luchthaven raadt reizigers aan de vluchtinformatie te checken op de website van de luchthaven of via de app. Mocht er een probleem zijn, is het aangewezen contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Kort na 16.00 uur meldde Eurocontrol dat het probleem gevonden is. Het zal echter nog tot laat in de avond duren voor het systeem hersteld zal zijn" verduidelijkt de luchtverkeersleider via Twitter.

The issue with the ETFMS has been identified and work is progressing to recover the system, which is expected to occur late this evening. Aircraft operators are requested to refile any flight plans for flights not yet operated and that were originally filed before 10.26UTC