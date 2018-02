Belgische topmanagers pleiten voor 'sterk' Brussels Airlines

De brief is ondertekend door onder meer toplui van Belfius, BNP Paribas, Deme, Bekaert, Pairi Daiza, EDF Luminus, Infrabel en Solvay. Ze pleiten ervoor dat Brussels Airlines "een sterke, in Brussel verankerde luchtvaartmaatschappij blijft, die tegemoet komt aan de wensen van de verschillende segmenten in de markt". De managers vinden het cruciaal dat Brussels Airlines de hub in Brussel en zijn vluchtennetwerk verder kan ontwikkelen.

CEO moet mogelijk opstappen

Maandag is een belangrijke dag voor Brussels Airlines. In Frankfurt vindt om 13.00 uur een vergadering van de raad van bestuur plaats van SN Airholding, de holding boven de luchtvaartmaatschappij.

Verschillende media hebben de voorbije dagen gemeld dat de posities van CEO Bernard Gustin en van financieel directeur Jan De Raeymaeker onder druk staan. Gustin verdedigt het huidige model van de maatschappij, waarbij goedkopere Europese vluchten gecombineerd worden met langeafstandsvluchten naar onder meer Afrika.

Lufthansa, sinds vorig jaar voor 100 procent eigenaar van Brussels Airlines, wil de Belgische maatschappij echter inpassen in zijn lowcostproject Eurowings.

Personeel ongerust

De speculatie maakt het personeel ongerust. Er verscheen al een internetpetitie om Gustin te steunen en de vakbonden dreigen met een staking. Bij Brussels Airlines werken momenteel 3.500 mensen. De vrees bestaat dat er banen zullen sneuvelen als de plannen van Lufthansa worden doorgedrukt.