Belgische textielindustrie: 'Hoe technischer, hoe liever we het hebben'

Technisch textiel klinkt misschien wat stoffig, maar in die tak van de textielindustrie draait het om hightech. Dat gaat van slim textiel met ingebouwde sensoren en andere elektronische snufjes over lichtgewicht structuurelementen voor auto's tot en met textieloplossingen om onze kusten te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. De nieuwigheden van die innovatieve sector waren te zien op de tweejaarlijkse vakbeurs Techtextil in Frankfurt. De vakbeurs met 1790 exposanten kreeg dit jaar 47.500 bezoekers over de vloer uit 114 landen, een stijging met 14 procent in vergelijking met de editie van 2015. Trendsvoelde de polsslag bij enkele Belgische spelers.

