Belgische Ryanair-piloten roepen op tot staking op 10 augustus

Er dreigt volgende week opnieuw hinder voor de Ryanair-vluchten in ons land. De christelijke vakbond en de Belgian Cockpit Association (BeCA) hebben namelijk een stakingsoproep gelanceerd voor de piloten van Ryanair op 10 augustus, blijkt uit een persbericht. De stakingsoproep zou kaderen in een grotere Europese actie.

Op 25 en 26 juli werd er al eens gestaakt door het cabinepersoneel van Ryanair in verschillende Europese landen, waaronder België.

Volgens de vakbond en pilotenorganisatie voert de directie van de lagekostenmaatschappij sindsdien een intimidatiecampagne tegen sommige bemanningsleden die aan de acties hebben deelgenomen.

In Dublin werd intussen aangekondigd dat 100 piloten en 200 bemanningsleden zullen worden gedelokaliseerd naar Polen, onder dreiging van ontslag bij weigering.

"Die praktijken zijn onaanvaardbaar en druisen in tegen het stakingsrecht. Het Ryanair-model moet veranderen. Sinds vorig najaar, met de massale schrapping van vluchten wegens een tekort aan piloten, tot de stakingen van deze zomer heeft het model waarop Michael O'Leary zo trots is duidelijk zijn grenzen laten zien. Om al die redenen roepen de BeCA en CNE alle piloten van Ryanair met thuisbasis in België op om hun Ierse collega's te steunen en zich aan te sluiten bij de stakingsactie die op 10 augustus in verschillende Europese landen wordt georganiseerd", staat er in het persbericht.

De bonden vragen dat de dreigementen en de geplande delokalisatie worden ingetrokken. Ze willen ook de toepassing van de respectieve nationale wetgeving in de landen waar Ryanair actief is. Ze herhalen hun vraag aan de nationale en Europese overheden om de praktijken van Ryanair te veroordelen.