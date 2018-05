Belgische producent van vliegtuigonderdelen Asco in Amerikaanse handen

Het Amerikaanse bedrijf telt 650 miljoen dollar (ruim 541 miljoen euro) neer voor zijn Belgische concurrent, meldt het bedrijf woensdag in een persbericht.

Asco is een van de bekende Belgische toeleveranciers voor de luchtvaartsector, samen met Sabca (onderdeel van het Franse Dassault) en Sonaca.

Het Zaventemse bedrijf bouwt hoogwaardige onderdelen voor verschillende vliegtuigtypes van Airbus en Boeing, en levert ook onderdelen voor militaire vliegtuigen als de F-35 (mogelijke opvolger van de Belgische F-16's) en A400M.

Het Zaventemse bedrijf, dat circa 1.400 mensen tewerkstelt in vestigingen in België, Duitsland en Noord-Amerika, verwacht dit jaar een omzet te boeken van om en bij de 400 miljoen dollar (333 miljoen euro).

Spirit AeroSystems is vele maten groter: het realiseerde in 2017 een omzet van 7 miljard dollar (5,8 miljard euro) en een nettowinst van 470 miljoen dollar. De overname zal naar verwachting in de tweede jaarhelft afgerond worden.

"Asco pas perfect bij Spirit en ligt volledig in de lijn met onze strategische prioriteiten", luidt het bij Spirit AeroSystems. Asco werd in 1954 opgericht door Emile Boas senior en was tot nu toe een familiebedrijf. De huidige CEO, Christian Boas, blijft na de overname aan boord.