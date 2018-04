Belgische ondernemer optimistischer in april

De maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank klokte in april af op 1 tegenover 0,1 in maart. De NBB spreekt van een 'bescheiden toename'.

Opmerkelijk: in de bouwsector (van 1,6 tot 6,1) en de dienstverlening aan bedrijven ( van 10,1 tot 15,4) verstevigde het vertrouwen aanzienlijk. In de verwerkende nijverheid ( van -2,2 tot -3,0) en de handel (van -4,6 tot -6,8) was er een daling.

In de dienstverlening aan bedrijven is het conjunctuurherstel in hoofdzaak het resultaat van een aanzienlijke opwaartse bijstelling van de activiteitsvooruitzichten. De stijging maakt de daling van een maand grotendeels ongedaan.

In de bouwsector was er op alle vlakken meer optimisme, ook in het verloop van de orderpositie.

De daling in de verwerkende nijverheid is vooral het gevolg van een negatievere beoordeling van de omvang van voorraden.

In de handel blijven de ondernemers volgens de Nationale Bank aarzelen, 'met nu eens een hernieuwd en dan weer een afnemend optimisme'. In april waren de bevraagde ondernemers hier op alle vlakken negatiever.

In maart (0,1) was het ondernemersvertrouwen nog fors verzwakt, na een stabilisering in februari (1,9 na 1,8 in januari) op het hoogste peil sinds april 2011.