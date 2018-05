Belgische bierconsumptie is alweer gedaald

De Belgen dronken vorig jaar 7,57 miljoen hectoliter bier, in 2017, 122.025 hectoliter minder dan in 2016. De daling is niet meteen verrassend, want ze houdt al decennia aan. Gemiddeld zakt de bierconsumptie met 1,4 procent per jaar. In 1996 dronken de Belgen nog 10,3 miljoen hectoliter bier.

Aanvankelijk leek het erop dat de Belgische biermarkt in 2017 weer zou aanknopen met volumegroei. De zomer van 2016 was letterlijk in het water gevallen, met een kletsnatte en veel te kille maand juni. Dat regenweer kreeg nog een flink verlengstuk in de maand juli.

Wat een verschil met vorig jaar: juni was snikheet. Misschien wel te heet voor een verkwikkend biertje op een terrasje? Of speelde in 2016, ondanks de regen, toch de bonus van het EK voetbal, met Jupiler als sponsorende pils van de Rode Duivels?

De daling was in 2017 overigens minder fel dan in 2016. Vooral in de horeca houdt de daling aan (-3,2% of 107.280 hl minder). In het winkelsegment ging er slechts 0,4 procent (14.745 hectoliter) af.

Belangrijk is bovendien dat bepaalde categorieën bier groeien (zie ook vergelijkende tabellen). De abdijbieren en de trappistenbieren klimmen licht. Maar vooral de 'degustatiebieren' blijven marktaandeel winnen. Dat zijn regionale speciale bieren, stout, pale ale en de zware blonde bieren. Bieren zoals Cornet (Brouwerij Palm) en Karmeliet (in 2016 gekocht door marktleider AB InBev) doen het goed.

Structurele daling

Er zijn diverse redenen voor de tanende Belgische bierconsumptie. Ten eerste doet de vergrijzing de algemene biervolumes dalen. De bierconsumptie piekt in de leeftijdscategorie tussen 18 en 34 jaar. Ouderen grijpen weliswaar vaker naar speciale bieren, wat mee de groei van de degustatiebieren verklaart. Maar die volumes van doorgaans sterkere bieren zijn lager dan die van pils.

Ten tweede tempert het rookverbod het cafébezoek. De horeca verliest meer biervolumeverkoop dan de winkels. Vorig jaar vond 57 procent van de Belgische bierverkoop plaats in de winkels en 43 procent in de horeca.

Ten derde zijn er de strengere alcoholcontroles op de weg.

En ten vierde was er in 2016 de invoering van de witte kassa. Die zal volgens Brouwerij Haacht, het nummer drie in de Belgische pilsmarkt, het aantal horecazaken de volgende jaren doen verminderen.

WK Voetbalbonus

Wordt 2018 beter? Brouwerij Haacht is alvast positief over het voorbije eerste kwartaal. Er is vooruitgang geboekt. Bovendien start midden juni de Wereldbeker voetbal. Marktleider AB InBev is de officiële sponsor van het tornooi en van het Belgische elftal. Het merk Jupiler werd voor de gelegenheid omgedoopt in 'Belgium'.

Een mooie zomer, gekoppeld aan een geslaagd voetbaltornooi, zouden de bierverkoop kunnen doen klimmen. In 2014 ging de biermarkt er ondanks een kletsnatte zomer lichtjes op vooruit (naar toen nog 8,095 miljoen hectoliter), onder meer dankzij een Wereldbeker voetbal.