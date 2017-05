Belgische bierconsumptie daalde alweer in 2016

Met een volume van 7,69 miljoen hectoliter in 2016 zakte de Belgische bierconsumptie vorig jaar met 262.000 hectoliter. De daling is niet meteen verrassend, want ze houdt al decennia aan. Gemiddeld neemt de bierconsumptie af met 1,4 procent per jaar. In 1996 dronken de Belgen nog 10,3 miljoen hectoliter gerstenat.

