Belgische banken stoppen miljarden in omstreden mijnbouw

De grootste investeerders in mijnbedrijven met een bedenkelijke reputatie zijn BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en KBC, ontdekten de ngo's. Zij investeren jaarlijks in onder meer Glencore, Goldcorp en Newmont Minig, bedrijven die actief zijn in metaalontginning. De drie komen geregeld in opspraak bij de Organsiatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). "Maar liefst de helft van alle klachten tegen multinationals die bij de OESO worden neergelegd gaan over de mijbouwsector", stellen de organisaties.

Opvallend is dat BNP, Deutsche Bank en ING een intern beleid hebben rond mijnbouw. "Daarmee krijgen spaarders en beleggers onterecht de indruk dat de banken erg goed opletten bij investeringen in de mijnbouw", stellen de ngo's. "Ons onderzoek wijst op het tegendeel."

Andere banken, zoals KBC, Belfius en Argenta, spreken in hun beleid dan weer nauwelijks over mijnbouw, maar investeren er veel minder in. Argenta, Belfius, VDK Spaarbank en Triodos hebben zelfs geen investeringen in de omstreden sectoren.

Banken sensibiliseren

11.11.11, Broederlijk Delen en Fairfin vragen de Belgische overheid om de banken aan te spreken op hun investeringspolitiek. Zeker in het geval van BNP Paribas, dat de kroon spant met 18,2 miljard dollar investeringen in de onderzochte periode, en waar België hoofdaandeelhouder van is. Ook sectorfederatie Febelfin wordt opgeroepen een initiatief over alle banken heen te nemen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat zo snel mogelijk een afspraak maken met BNP Paribas om de bank aan te spreken over investeringen in omstreden mijnbouw.

Van Overtveldt wijst erop dat staatsbank Belfius geen investeringen heeft in de genoemde bedrijven: "Zij behoort tot de goede leerlingen van de klas", aldus de minister. "Met sectorfederatie Febelfin ga ik overleggen hoe de andere banken kunnen worden gesensibiliseerd voor deze problematiek", aldus de minister.