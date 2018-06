België telt recordaantal buitenlandse investeringen

Die toename van het aantal buitenlandse investeringen in België is grotendeels te danken aan Vlaanderen, dat met 62 procent of 134 projecten goed was voor het grootste deel van de buitenlandse investeringen.

Wallonië en Brussel hinken achterop, met respectievelijk 44 en 37 projecten. Vooral Brussel, dat in 2016 nog 47 buitenlandse investeringen binnenhaalde, verliest terrein.

Brussel heeft in de ogen van de buitenlandse investeerders vooral te lijden onder omslachtige administratieve procedures en hoewel de toegang tot de transportinfrastructuur als een troef wordt gezien, wegen de mobiliteitsproblemen door.

Wat Vlaanderen betreft, loven de bedrijfsleiders vooral het stabiele sociale klimaat, de aanwezigheid van kwaliteitsvol personeel en de beschikbare subsidies en overheidssteun. Op Europees niveau bereikte het aantal directe buitenlandse investeringen met een stijging van 10 procent eveneens een hoogtepunt.

België bezet op de Europese investeringsranking, net als vorig jaar, de achtste plaats. Het moet daarmee buurlanden als Duitsland, Frankrijk en Nederland laten voorgaan. Het Verenigd Koninkrijk telt het meeste aantal buitenlandse investeringen.

De onderzoekers gingen ook na hoeveel jobs de buitenlandse investeringsprojecten ons land opleverden. Dat bleken er in 2017 5.838 te zijn. Vooral Vlaanderen scoort goed met gemiddeld 36 jobs per investeringsproject. Wallonië en Brussel blijven steken op respectievelijk 18 en 4 jobs.