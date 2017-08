België loopt wereldwijde jobcreatie door buitenlandse investeringen mis

De wereldeconomie herleeft, en dus schieten de buitenlandse investeerders in actie. Vorig jaar creëerden ze wereldwijd 1,2 miljoen nieuwe jobs, 10 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de sterkste groei in tien jaar tijd, zo schrijft PLI (Plant Location International) in een pas verschenen rapport. PLI, met hoofdzetel in Brussel, is een dochter van het Amerikaanse IBM en helpt bedrijven om een vestigingsplaats te kiezen in de wereld.

