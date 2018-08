België krijgt weer meer buitenlandse investeringen

Vorig jaar hebben buitenlandse investeerders ruim 6100 nieuwe banen aangekondigd voor België, een stijging met 13 procent. Ons land volgt daarmee de trend in andere ontwikkelde landen, voorlopig toch. De toekomst is aan IT-investeringen, en die boot dreigen we te missen.