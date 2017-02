België heeft vijf nieuwe Fabrieken van de Toekomst

Tijdens de derde editie van de Factories of the Future Awards in Brussel ontvingen Daikin uit Oostende, Nuscience uit Drongen, Rousselot uit Gent, Veranneman Technical Textiles uit Ardooie en Valeo uit Ath de titel van Factory of the Future. "Die bedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze internationale top zijn", zegt Peter Demuynck, de algemeen directeur van de technologiefederatie Agoria Vlaanderen, die de prijzen uitreikt in samenwerking met Sirris, Fedustria en Flanders Food.

