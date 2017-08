Belfius mikt op juni 2018 voor beursintroductie

"Belfius is beurswaardig." Dat was de boodschap van voorzitter Jos Clijsters bij de voorstelling van de halfjaarresultaten van de bank-verzekeraar. Hij verwees naar de nettowinst van 361 miljoen euro over de eerste zes maanden (+45%), de toename van de inkomsten met 8 procent (terwijl de meeste banken hun rente-opbrengsten zien dalen), en het potentieel van het bank-verzekeringsmodel.

